Стало известно, почему налог на бездетность не решит проблему демографии

Георгий Нефетиди, глава Общественной палаты Ставрополья, поделился мнением о возможном введении налога на бездетность и его влиянии на демографическую ситуацию в России, сообщает «Победа 26» .

На пресс-конференции он отметил, что данный налог может стать частью комплексного решения демографических проблем. В 2024 году Общественная палата как обсуждала этот вопрос, и дискуссия оказалась напряженной.

Нефетиди подчеркнул, что государственные меры, такие как субсидии на рождение детей, не всегда приводят к желаемому результату, так как многие отказываются от них из-за жилищных трудностей. По его мнению, эти проблемы требуют системного подхода, чтобы не оставить ситуацию без изменений, что может привести к значительному сокращению населения к концу века.

«Если все оставить, как есть сегодня, к концу столетия в России будет от 100 до 120 млн человек. Налог — это не решение проблемы, а мотивационное действие», — заявил эксперт.

Упомянув недавнее заседание Общественной палаты Московской области, спикер предложил альтернативный подход: снижение налогов для многодетных семей.

Это, по его мнению, могло бы создать стимулы для увеличения рождаемости, так как сейчас многие считают, что могут справляться в одиночку, в отличие от более крепких ранее существовавших семейных структур.