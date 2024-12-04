Стало известно, почему мандарины стали символом Нового года в России

Врач Гончарова: за раз можно есть только 2-3 мандарина без вреда для организма

Запах мандаринов неизменно ассоциируется с зимними праздниками, елками и подарками. Эти цитрусовые фрукты, которые имеют множество сортов, есть на каждом новогоднем столе, сообщает сайт «Узнай.ру» .

История их появления в России несет в себе интересные факты. Мандарины могут происходить из Древнего Китая, где они были символом изобиля и счастья. Именно там появилась традиция дарить их на Новый год, что звучало в языке как пожелание богатства.

Еще одна версия связывает мандарины с Японией, где они пользуются аналогичным признанием. Европейцы узнали о них в начале XIX века, а на русский рынок они вошли в 1870-х годах, когда их начали импортировать из Германии. С течением времени мандарины стали доступны и более широким слоям населения, особенно после 1960-х, когда наладили поставки из Марокко.

Помимо своей символической роли, мандарины несут множество полезных веществ, включая витамины и клетчатку, что благоприятно влияет на пищеварение и укрепляет организм. Однако они обладают высокой кислотностью, поэтому их следует употреблять в меру, особенно людям с определенными заболеваниями. Необходимо также учитывать, что полезны не только мякоть, но и белая сетка плода, и даже кожура.

«Мандарины, съеденные бесконтрольно, могут повышать уровень глюкозы в крови, как и любые фрукты. Поэтому рекомендуемая доза за один раз — 2-3 штуки, не больше», — заключила врач-эндокринолог Анна Гончарова.