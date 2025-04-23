Стало известно, почему иностранцы так сильно полюбили русский кефир

Иностранцы в социальных сетях начали активно выпускать ролики о кефире. Посты, в которых люди рассказывают о пользе данного напитка и как можно приготовить его в домашних условиях, набирают миллионы просмотров, сообщает «Секрет фирмы» .

Отмечается, что иностранцы предпочитают экспортировать с продуктом и употреблять его в сочетании с солью, матчей, лимоном, имбирем, луком, кинзой и перецом чили. Блогеры активно рассказывают о том, что такой кисломолочный ужин поможет избавиться от лишних килограммов, другие отметили нормализацию сахара в крови после начала приема кефира, третьи заметили улучшение состояния желудка и кишечника.

Эксперты напомнили о том, что закваской для настоящего кефира служит кефирный грибок, являющийся саморегулирующимся природным консорциумом микроорганизмов. Они включаются в обменные процессы организма и защищают стенки кишечника от вредителей.

Также отмечается, что в кефире содержится протеин, полисахариды, витамины группы В, холин, фолиевая кислота, марганец, натрий, калий, кальций, магний, что делает его полезным для всех здоровых людей. После употребления антибиотиков продукт может стимулировать нормальную работу ЖКТ, а также при синдроме раздраженного кишечникаи воспалительных заболеваний ЖКТ врач может назначать прием кефира.

«С возрастом у человека ухудшается выработка фермента, который переваривает лактозу. Поэтому кефир для более взрослого человека лучше, чем молоко. Там есть кисломолочные бактерии, то есть это продукт с пробиотиками. Так что он действительно будет для кишечника хорош», — добавила Ксения Меркулова, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров».