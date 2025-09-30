Стало известно о закрытии в России визовых центров европейской страны

Визовые центры Чехии прекратили свою деятельность в России. Теперь россиянам, желающим получить чешские шенгенские визы, необходимо обращаться напрямую в консульский отдел чешского посольства в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт центра.

В региональных центрах последний прием документов на получение визы был 26 сентября, в московском офисе — 29 сентября. Теперь за получением документа можно обращаться только в посольство Чехии в Москве.

Заявления, которые подавались в визовые центры ранее, будут рассмотрены консульством и направлены заявителям в обычном порядке, добавляется в публикации.

Чехия перестала выдавать туристические визы гражданам России с 2022 года. Теперь россиянин может получить краткосрочную визу, если он является членом семьи гражданина республики или ЕС, которого сопровождает или за которым следует. Документ также может быть выдан в случаях, которые «отвечают интересам Чехии».