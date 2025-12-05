Стало известно о редких и опасных обитателях Черного моря у берегов Крыма

Ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ Сергей Царин рассказал, какие необычные и опасные виды рыб и водорослей встречаются у побережья Крыма, а также объяснил, как они влияют на экосистему региона, сообщает «Крымская газета» .

У берегов Крыма можно встретить не только привычных морских обитателей, но и редких гостей из других морей. В Севастопольской бухте отмечались заходы акулы-молота, рыбы фугу и северной путассу. Ядовитая рыба фугу мигрировала в Черное море из Средиземного, однако для постоянного обитания здесь слишком холодно.

Среди постоянных обитателей выделяется морская уточка — рыба-присоска, мастер маскировки, которую сложно заметить в прибрежной зоне. По словам Сергея Царина, у этих рыб брюшные плавники видоизменены в присоску, что позволяет им крепко держаться за камни даже при сильных волнах. Ученые изучают их для создания новых крепежных технологий.

Черное море известно и явлением биолюминесценции: в августе и сентябре ночью вода начинает светиться благодаря одноклеточным организмам — ночесветкам.

Среди самых опасных обитателей — морской дракончик, самая ядовитая рыба Черного моря. Он зарывается в песок на глубине 10–12 метров и может вызвать сильную боль при уколе. Еще один ядовитый вид — морская скорпена, или морской ерш, который способен менять окраску, сбрасывая кожу.

В Черном море также встречаются редкие глубоководные рыбы-удильщики — морские черти, а морская ласточка, чувствительная к загрязнению воды, в последние годы вновь стала многочисленной у крымских берегов.

Важную роль в экосистеме играют водоросли. Зеленая водоросль ульва используется для приготовления салатов, а красная водоросль филлофора применяется в пищевой промышленности и медицине.

В прибрежной зоне Крыма встречается и морская трава зостера — цветковое растение, используемое человеком. Всего в Черном море обитает около 160 видов рыб, а глубоководные виды практически отсутствуют из-за сероводородной зоны на глубине более 120 метров.