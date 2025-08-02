Стало известно о явке с повинной по делу «Крокуса»

Только один из 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» признал вину

Из 19 фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» лишь один — Джабраил Аушев — добровольно признал свою вину, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов дела, уроженец Ингушетии написал явку с повинной в апреле 2024 года, после того как узнал о задержании своего сообщника Хусейна Медова.

Аушев скрывался у знакомого в Чечне, но осознал бессмысленность побега. Он полностью признал вину в организации тайника с оружием для террористов и дал подробные показания о преступлении.

По версии следствия, Аушев вместе с Медовым, Алиевым и Кулаевым (двое последних остаются в розыске) обеспечивали исполнителей теракта оружием. В середине марта 2024 года он лично участвовал в оборудовании тайника.

Остальные 18 обвиняемых, включая четырёх непосредственных исполнителей, свою вину не признают. Дело уже направлено в суд, где фигурантам предъявлены обвинения по множеству статей, включая террористический акт и пособничество терроризму.