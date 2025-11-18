Стало известно о будущем топливно-энергетического комплекса столицы

Эксперты обсудили последние тенденции на рынке топлива и энергетики в мегаполисе. Мероприятие прошло на площадке Музея Москвы.

В качестве экспертов выступили представители Мосэнерго, МОЭК, Мосэнергосбыта, Музея городского хозяйства Москвы, а также МНПЗ и сети электрозаправочных станций «Розетка» компании «Газпром нефть». Специалисты отметили значимость топливно-энергетического комплекса столицы, тенденции к более надежному, экологичному и безопасному снабжению города ресурсами.

Московский НПЗ проводит завершающий этап комплексной модернизации. В ближайшем будущем завод полностью перейдет только на выпуск светлых нефтепродуктов и битума для строительства дорог.

«Это станет возможным благодаря строительству современного технологического комплекса, который увеличит глубину переработки нефти почти до 100%. Предприятие планомерно повышает энергоэффективность, а при строительстве каждого нового объекта заложена экологическая составляющая», — отметил начальник управления развития Московского НПЗ Павел Берестенев.

«Газпром нефть» развивает в столице доступную и технологичную инфраструктуру сервисов и для владельцев электромобилей. ЭЗС «Розетка» размещаются как на автозаправочных станциях, так и в партнерских локациях с высокой транспортной и деловой активностью.

«Высокая плотность населения, развитая дорожная сеть и ритм столичной жизни формируют самый требовательный спрос на удобство и скорость обслуживания. Поэтому именно в Москве мы формируем стандарты развития сети „Розетка“ для их последующего внедрения в регионах», — считает начальник управления электрозарядного бизнеса «Газпром нефти» Александр Сулин.

Сейчас сеть «Розетка» представлена на 40 АЗС в Москве и области. 17 ЭЗС работают в партнерских локациях. К концу года компания планирует увеличить сеть в столичном регионе до 64 ЭЗС.

В рамках дискуссии эксперты энергокомпаний также поделились кейсами о разработке и применении современных турбин с высоким коэффициентом полезного действия на столичных ТЭЦ, возможностями использования жителями города солнечных батарей для генерации энергии, потенциалом развития электротранспорта.

По словам доктора технических наук, главного специалиста инженерного управления ПАО «Мосэнерго» Юрия Радина, основная задача заключается в том, чтобы генерировать электроэнергию теми темпами, каких требует потребитель, и даже с определенным запасом. Для этого предприятие внедряет в работу передовые технологии, вводятся новые объекты генерации, устанавливаются новые турбины. Так, на ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» установлена самая мощная в мире теплофикационная установка — отечественная турбина Т-295.

В «Мосэнергосбыте» уверены, что ответом на новые вызовы должна стать новая модель потребления.

«Чтобы „срезать“ пики и интегрировать новых клиентов, предлагается использовать современный механизм управления спросом. Это значит, что по определенной команде системного оператора клиент обязуется снижать потребление, получая за это дополнительные деньги. Если сильно упростить, это можно назвать „электрическим кэшбеком“, — заключила заместитель директора АО „Мосэнергосбыт“ Юлия Опря.