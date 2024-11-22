Стало известно, на что обращают внимание кандидаты во время собеседования
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели социологическое исследование. Опрос охватил 3500 респондентов из различных регионов России и позволил выяснить, на какие аспекты кандидаты обращают внимание во время собеседований, сообщает «Вечерняя Москва».
Согласно данным исследования, наибольшее значение (51%) респонденты придают стилю общения и уместным вопросам. Условия труда и корпоративная культура также важны для 49% опрошенных.
Профессиональные навыки и опыт руководителя значимы для 32%, а 28% считают важным совместимость с коллективом. Кроме того, 27% обратили внимание на лексику и речевые обороты, используемые рекрутером.
Важными также являются возможности для карьерного роста (21%) и формат общения — онлайн или оффлайн (20%). 34% респондентов считают все перечисленные аспекты обязательными.
Относительно подготовки к собеседованию, 18% респондентов считают ее необходимой, 43% оценивают как важную, но не критичную, 25% предпочитают импровизацию, а 14% не готовятся вовсе.