Стало известно, может ли школа запретить родителям присутствовать на выпускном
Адвокат, член московского отделения ассоциации юристов России Александр Зелинко рассказал, возможно ли запретить родителям присутствовать на выпускном, сообщает «Секрет Фирмы».
Как отметил специалист, в федеральном законе «Об образовании» напрямую не регулируется данный вопрос, поэтому делать выводы нужно исходя из локальных распоряжений. Разрешение может зависеть от места проведения мероприятия, например, в самой школе присутствовать возможно, но с некоторыми оговорками.
«Устав школы или локальные акты могут устанавливать правила проведения мероприятий. Если в них нет запрета на присутствие родителей, то администрация не вправе их не пускать. Гражданский кодекс защищает право на частную жизнь, но выпускной — публичное мероприятие, поэтому запрет должен быть обоснован», — заявил адвокат.
Если выпускное проходит на сторонней площадке, например, в лофте или кафе, присутствие родителей будет регламентироваться правилами места проведения. В подобных случаях администрация школы никак не может повлиять на ситуацию.
Если локальные акты разрешают присутствие родителей на празднике, а по факту администрация по какой-то причине запрещает вход, стоит потребовать письменный отказ с указанием причины, обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров и подать жалобу в Рособрнадзор на незаконный отказ. Также важно помнить о том, что отказ возможен только при наличии обоснованных причин и закрепления этого правила в локальных актах.