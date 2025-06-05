Стало известно, может ли школа запретить родителям присутствовать на выпускном

Как отметил специалист, в федеральном законе «Об образовании» напрямую не регулируется данный вопрос, поэтому делать выводы нужно исходя из локальных распоряжений. Разрешение может зависеть от места проведения мероприятия, например, в самой школе присутствовать возможно, но с некоторыми оговорками.

«Устав школы или локальные акты могут устанавливать правила проведения мероприятий. Если в них нет запрета на присутствие родителей, то администрация не вправе их не пускать. Гражданский кодекс защищает право на частную жизнь, но выпускной — публичное мероприятие, поэтому запрет должен быть обоснован», — заявил адвокат.

Если выпускное проходит на сторонней площадке, например, в лофте или кафе, присутствие родителей будет регламентироваться правилами места проведения. В подобных случаях администрация школы никак не может повлиять на ситуацию.

Если локальные акты разрешают присутствие родителей на празднике, а по факту администрация по какой-то причине запрещает вход, стоит потребовать письменный отказ с указанием причины, обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров и подать жалобу в Рособрнадзор на незаконный отказ. Также важно помнить о том, что отказ возможен только при наличии обоснованных причин и закрепления этого правила в локальных актах.