Стало известно, кто теперь возглавит «Сколково»

В фонде «Сколково» произошли кадровые перестановки, его новым главой назначен Сергей Перов, а занимавший ранее эту должность Игорь Дроздов перешел в госкорпорацию ВЭБ.РФ, сообщает РБК .

Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, которая управляет «Сколково».

По данным издания, кадровые перестановки могут быть связаны с возможным более тесным контактом «Сколкова» и московской власти.

До нового назначения Сергей Перов был первым заместителем руководителя департамента культуры Москвы. К должностным обязанностям главы фонда он приступит с 27 апреля.