Стало известно, кто теперь возглавит «Сколково»
Новым главой фонда «Сколково» стал Сергей Перов
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В фонде «Сколково» произошли кадровые перестановки, его новым главой назначен Сергей Перов, а занимавший ранее эту должность Игорь Дроздов перешел в госкорпорацию ВЭБ.РФ, сообщает РБК.
Дроздов станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, которая управляет «Сколково».
По данным издания, кадровые перестановки могут быть связаны с возможным более тесным контактом «Сколкова» и московской власти.
До нового назначения Сергей Перов был первым заместителем руководителя департамента культуры Москвы. К должностным обязанностям главы фонда он приступит с 27 апреля.