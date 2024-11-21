Стало известно, кто такие альтушки и почему они так выглядят

В молодости многим хочется, чтобы их воспринимали как уникальных личностей. Однако старания девушек выделиться часто приводят к пренебрежительным ярлыкам вроде «альтушки». Эти девушки стремятся выглядеть незаурядно и выделяться из толпы, но вместо понимания встречают насмешки, сообщает сайт «Узнай.ру».

Альтушки — это представительницы молодежной субкультуры, возникшей в начале 2020-х годов, активно продвигаемой через социальные сети, где юноши и девушки показывают свои необычные образы.

Стиль альтушек включает волосы ярких цветов, одежду оверсайз, эклектичные сочетания и броский макияж. Они комбинируют различные элементы, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, пытаясь уйти от обыденности. Однако, по сути, их уникальность часто оказывается не больше, чем у представителей устоявшихся субкультур.

Вопрос, зачем искать себя в этом, становится актуальным. Молодые люди стремятся не остаться незамеченными, хотят признания и поддержки. Им важны единомышленники и новые впечатления. Вместо сложного и долгого внутреннего роста многие выбирают более быстрые и веселые способы самовыражения. Однако психологи подчеркнули, что для настоящей самореализации необходимо углубленное внутреннее развитие, что может показаться трудным и скучным.

«Возможно, за „я не такой как все“ прячется глубокая внутренняя неуверенность в себе, которую необходимо скрыть», — отметила врач-психолог Диана Машкова.