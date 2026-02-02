Стало известно, кто стал победителем II ежегодной премии «Взгляд сквозь сердце»

Ведущая и военный репортер арабоязычной редакции RT Анна Книшенко завоевала победу во II ежегодной премии им. Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». На соревнование журналистка представила свой репортаж «Военные медики на передовой», сделанный в приграничном районе Курской области. В создании материала участвовали Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

Премия была инициирована и организована федеральным информационным сайтом NEWS.ru, где работал корреспондентом Никита Цицаги. В июне 2024 года он трагически скончался под Угледаром в результате удара беспилотника, принадлежащего украинской армии.

Прием заявок осуществлялся с 20 октября по 10 декабря 2025 года. Призовой фонд конкурса составил 300 тыс. рублей. Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве. Награду вручала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова. Она подчеркнула, что представленные работы свидетельствуют о том, что российская журналистика не утратила своей актуальности.

В течение конкурса в редакцию поступило множество работ. Все они рассказывали о людях, попавших в сложные жизненные обстоятельства из-за стихийных бедствий, экологических катастроф, социально-экономических кризисов, вооруженных столкновений и прочих трагедий. Участниками премии стали корреспонденты, фотографы и видеооператоры из разных городов России, включая Москву, Белгород, Тюмень, Кузбасс, Орск и Санкт-Петербург.

