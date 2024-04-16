Стало известно, кто скрывается за попыткой убить блогера Анатолия Шария

Осведомленный источник на анонимных условиях рассказал, что за попыткой убить в Испании украинского блогера Анатолия Шария стоит Киев, сообщает РИА Новости .

Собеседник агентства заявил, что подготовкой нападения на Шария занималось ГУР Минобороны Украины. Агентура представлялась российской спецслужбой и вербовала этнических украинцев, проживающих в Испании, а также местный криминалитет.

Киев планировал убить блогера, а после этого — возложить всю ответственность на Россию. Попытку покушение совершили 6 марта 2024 года. При этом испанская полиция повела себя странно. К примеру, правоохранители не выезжали на место происшествия для осмотра.

Автомобиль Анатолия Шария пытались расстрелять из автомата. Кроме него в салоне транспорта находилась жена блогера.