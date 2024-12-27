Стало известно, кто разрабатывает сценарии для мошеннических кол-центров

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Эксперт Попов: сценарии для мошенников из кол-центров пишут специалисты из США

Андрей Попов, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», раскрыл, кто стоит за разработкой сценариев для мошеннических кол-центров.

По его словам, такие структуры функционируют под эгидой украинских спецслужб, получая данные от технических подразделений, которые взламывают базы с личной информацией граждан.

Сценарии мошенников создаются на основе рекомендаций специалистов в области социологии, психологии и нейролингвистического программирования из ведущих институтов Великобритании и США.

«Это все работает, анализируется, обратная связь опять уходит в эти центры и дорабатывается», — добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Попов также отметил, что данный «монстр» уже начинает атаковать сам Запад — существуют случаи мошенничества в отношении пенсионеров из стран НАТО.