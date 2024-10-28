Стало известно, кто стоит за агитационными роликами об СВО

Почти все агитационные ролики об СВО были созданы RT

Агитационные ролики об СВО собирают миллионы просмотров и становятся темой активных дискуссий по всему миру. Было проведено расследование, и стало известно, что почти все эти видео были сняты RT , сообщает «Лента.ру» .

«Политический труп»

С 18 октября в интернете стремительно растет популярность российского агитационного видео под названием «Политический труп». В этом ролике глава киевского режима Владимир Зеленский обращается к народу Украины, при этом он изображен как гниющий труп.

Далее в видео показана украинская семья, которая оказывается зомбирована его обращением по телевизору, в то время как сотрудники ТЦК (аналог военных комиссариатов) насильно уводят молодого отца семейства. Согласно исследованию «Ленты.ру», в течение нескольких дней это видео быстро распространилось как в российских, так и в украинских Telegram-каналах. Только на этой платформе ролик собрал более семи миллионов просмотров и множество комментариев.

«Твоя страна»

Летом 2023 года в интернете появился видеоролик на украинском языке, известный под неофициальным названием «Твоя страна», который был адресован гражданам Украины. В нем сочетались сцены с актерами, изображающими украинцев, и реальные фрагменты из социальных сетей, где фиксировались случаи сноса памятников русским писателям, а также оскорбления, направленные в адрес украинцев за использование русского языка.

В начале и конце ролика отсутствует информация о создателях или конкретной студии. Первоисточник видео остается неизвестным. Тем не менее качество изображения, звука и актерской игры свидетельствует о том, что данное видео было снято с использованием профессиональной техники и смонтировано квалифицированными специалистами.

«Последний шанс»

Пользователи в России и на Украине также бурно отреагировали на видеоролик под названием «Последний шанс» (также известный как «Вот он. Твой контрнаступ»), который появился в интернете в августе прошлого года и был приурочен к старту «контрнаступления» ВСУ.

«Это наш ролик, конечно. Наши ребята сделали», — заявила Маргарита Симоньян в своей авторской программе, а затем показала ролик, смонтированный из кадров, снятых в Крыму и Донбассе, в котором развевались российские флаги.

Главный редактор RT воздержалась от комментариев по поводу других видеоматериалов, которые затрагивают аналогичные темы и выполнены в схожем стиле с «Последним шансом».

«Военком» и «Чьих сыновей мобилизация не касается»

В интернете стали популярны видео на украинском языке под названиями «Военком» и «Чьих сыновей мобилизация не касается». Похоже, что первоисточником последнего видео является популярный Telegram-канал «Легитимный» с более чем миллионом подписчиков, где оно было размещено 1 апреля текущего года и собрало около 500 тысяч просмотров. В 2021 году СБУ утверждала, что данный канал является элементом «агентурной сети спецслужб РФ», а его администратор — 34-летний уроженец Одессы, участник «антимайдана».

Русский актер, который сыграл роль в этом видео, в ответ на вопрос о том, занимался ли съемками телеканал RT, заявил, что он не может это ни опровергнуть, ни подтвердить, поскольку подписал документ о неразглашении.

Обращение к россиянам

Еще одна серия агитационных видеороликов, распространяемых в интернете, обращена к гражданам России с настоятельным призывом присоединяться к ВС РФ и защищать свою страну. При этом как минимум одно из этих видео точно снято RT, о чем ранее сообщала главный редактор канала.

В данном ролике содержится призыв отправляться в ряды ВС РФ и «жечь» вместе в зоне проведения специальной военной операции. Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» отметила, что видео постили и репостили «наши, украинские и прозападные ресурсы».

«Успокойтесь, это наш ролик. Конечно, это сделали мы. Никто нас не нанимал, и никто нам за это не платит», — добавила она.

Дизайнер Артемий Лебедев также высказался касательно этого ролика: «Узнаю руку и стиль RT — продакшен иногда даже слишком хороший».

«Немецкая семья»

На Западе не остаются без внимания агитационные ролики, представляющие российскую точку зрения на события в Украине. Например, ролик под названием «Немецкая семья» стал причиной скандала в Германии.

После выхода агитролика российская актриса Юлия Конюхова, исполнившая роль матери, опубликовала в социальных сетях видеообращение с ее участием. В описании она отметила, что данный ролик был произведен российским государственным телеканалом RT, и что ее сын Святослав сыграл ребенка в немецкой семье. Вскоре запись была удалена.

Источник подтвердил «Ленте.ру» на условиях конфиденциальности, что создание сюжетов, съемок и монтажа известных агитационных роликов осуществляется командой RT. По его информации, готовые видео анонимно распространяются в крупных российских и украинских сообществах, после чего их подхватывают и используют на Западе.

Хотя канал официально не заявил о своем авторстве, можно с большой долей уверенности сказать, что большинство этих видео было создано RT.