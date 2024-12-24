Стало известно, кто получит финансовую помощь от государства в Новый год

Многодетным семьям предложили возместить затраты на новогодние праздники. В рамках данной инициативы Госдума рассматривает возможность полного покрытия стоимости билетов на посещение музеев, выставок, новогодних мероприятий, катков и горок в период с 25 декабря по 8 января. Также поддержка может быть расширена не только для многодетных семей, но и для граждан с низкими доходами и пенсионеров.

«Это правильная инициатива, которая подчеркивает открытость институтов государственной власти перед гражданским обществом. Незащищенные слои населения, малообеспеченные семьи, пенсионеры и те, кто живет за чертой бедности (а такие граждане есть в стране, где средний уровень дохода ниже МРОТ) действительно нуждаются в дополнительной господдержке», — отметил политолог.

По его мнению, новогодние праздники могут стать временем, когда государство и законодатели имеют возможность даровать людям простое человеческое счастье, например, через доступ к культурным мероприятиям и другим активностям. Это особенно актуально для Москвы, где такие инициативы наиболее распространены. Это подчеркивает стремление государства к развитию социальной политики.

Финансирование подобных мероприятий, таких как «Елка желаний» или помощь малоимущим семьям, закладывается в бюджете еще осенью. Эти акции не требуют дополнительных ресурсов, поскольку необходимые средства уже предусмотрены в муниципальных и региональных бюджетах. Важно правильно идентифицировать те семьи, которые действительно нуждаются в помощи. Главная задача — активизировать социальную политику и подтвердить, что государство готово поддерживать своих граждан, добавил Самонкин.

Внедрение предложенных мер станет не только способом создать праздничное настроение, но и существенным вкладом в поддержку уязвимых слоев населения.