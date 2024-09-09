Стало известно, кому отойдет наследство легендарного Маслякова

После смерти основателя и президента Международного клуба веселых и находчивых Александра Маслякова его наследство будет разделено в равных долях между двумя наследниками первой очереди — вдовой Светланой и сыном Александром, пишет kp.ru .

В состав наследственного имущества Маслякова-старшего войдет, в частности, его доля в Международном клубе веселых и находчивых. Кроме того, его сын в равных долях с матерью унаследует недвижимое имущество отца.

По данным прессы, Александр Масляков-младший уже владеет собственной недвижимостью в Москве и Подмосковье. Также в совместной собственности четы Масляковых находится квартира в столице площадью около 200 кв. метров, а в 2019 году Александр Васильевич приобрел дом в элитном поселке на Рублевском шоссе площадью 654 кв. метров на участке 36 соток за 388 млн рублей.

Как ожидается, фактическое распоряжение этой недвижимостью будет осуществляться вдовой Маслякова. Кроме того, ей и сыну Александру перейдут права на получение доходов от теле- и радиотрансляций игр КВН, которыми занимался Масляков-старший.