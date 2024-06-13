Стало известно, кому еще могут разрешить получать выплаты за смерть бойца на СВО

Депутат Тумусов: надо узаконить выплаты братьям и сестрам погибших на СВО бойцов

Депутат думской партии «Справедливая Россия — За правду» Федор Тумусов стал автором инициативы, которая предлагает расширить список лиц, способных претендовать на получение страховых выплат при гибели участника СВО на Украине. Проект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий предложил внести поправки в п. 3 ст. 2 ФЗ № 52, дополнив его словами: «Полнородные и неполнородные братья и сестры погибшего (умершего)», то есть наделить братьев и сестер военного, погибшего на спецоперации, правом получить страховые выплаты за его смерть.

Пока соответствующую страховку могут в равных долях получать родители, супруги, усыновители, приемные родители, дедушки и бабушки. Также правом получить страховые деньги наделены несовершеннолетние дети погибшего, дети до 23 лет, обучающиеся в вузе или колледже на очном отделении, и дети старше 18 лет, которые стали инвалидами в детстве.

«Нет ни одного лица, относящегося к полнородным и неполнородным братьям и сестрам, отсутствуют и выгодоприобретатели по обязательному государственному страхованию», — заявил Тумусов.

По словам депутата, законопроект под его авторством нацелен на закрытие указанного пробела в законодательстве.