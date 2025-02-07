Стало известно, когда выйдет новый iPhone SE

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл, когда выйдет новый iPhone SE. Презентация смартфона пройдет уже на следующей неделе, а выпустят его в конце февраля, сообщает Газета.ru .

По информации источника, Apple собирается представить iPhone SE четвертого поколения в период с 10 по 14 февраля. Однако компания не планирует проводить отдельное мероприятие для демонстрации устройства, ограничившись лишь пресс-релизом. В этот день также не ожидается анонсов других продуктов, таких как iPad.

По слухам, новый смартфон будет иметь дизайн, схожий с iPhone 14, но с одной основной камерой. В отличие от предыдущих моделей, iPhone SE 4 получит «безрамочный» экран и будет оснащен сканером Face ID, заменяющим кнопку «Домой» с Touch ID.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что устройство может включать фирменный модем Apple, что станет первым подобным случаем для компании, а также использовать мощный чипсет Apple A17 Pro или A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Это позволит устройству работать с системой искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Предполагается, что стартовая цена базовой модели iPhone SE на 128 ГБ не превысит $500 (примерно 48,4 тыс. руб.).