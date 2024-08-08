Стало известно, когда в Пушкине преобразят территорию «Большого круга»

сегодня в 18:52

На территории «Большого круга» в Пушкине появится спортивно-парковая зона

Территория «Большого круга» в Пушкине (Санкт-Петербург) приобретет новый вид. Участок благоустроят в 2025 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Работы проведут на пересечении Ростовской и Изборской улиц. Там появится спортивно-парковая зона с беговыми дорожками и тропинками для пеших прогулок.

Также на площадке планируется построить памп-трек и скейт-парк, а для пожилых посетителей создать тихие зоны и амфитеатр.

«Отметим, что все работы ведутся при активной поддержке губернатора Александра Беглова», — заявили в администрации Пушкинского района.

Помимо этого, в городе хотят обустроить общественное пространство напротив домов № 66 и № 80 по Железнодорожной улице. Там приведут в порядок пешеходные дорожки, а также посадят почти 60 деревьев и свыше 860 кустарников.