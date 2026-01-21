Стало известно, когда в Петербурге появится солнце и ослабнут морозы

20 января отметилось в Санкт-Петербурге как самый теплый день в январе 2026 года. По словам ведущего метеоролога Александра Колесова, средняя суточная температура поднялась до отметки в минус 1,9 градуса, а пик дневной температуры пришелся на минус 0,8 градуса, что также стало рекордным значением с начала нового года. По словам синоптика, морозы в Петербурге ослабнут после 27 января, а солнце начнет появляться уже с 22-го числа, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Сегодня (21 января — ред.) облаков еще очень много, даже снежинки местами могут пролетать. Но с завтрашнего дня солнце уже должно появиться, а осадки прекратятся. Еще про ветер надо отметить. Пока вторгается антициклон с востока с морозами, ветер будет сегодня и завтра неприятным, достаточно свежим. Основное направление ветра восточное, а скорость 3-8 м/с, но уже завтра к вечеру с установлением морозной погоды ветер ослабеет», — рассказал Колесов.

Однако это потепление оказалось кратковременным, и 21 января наблюдается существенное похолодание: прогнозируемая средняя температура за сутки составит минус 5,2 градуса.

В настоящий момент в Петербурге термометры показывают минус 4,5 градуса. В первой половине дня ожидается сохранение температуры около минус 4 градусов, после чего начнется ее дальнейшее снижение. По прогнозам, уже к завтрашнему дню среднесуточная температура в городе может упасть на 5 градусов.

В ночные часы 22 января в городе ожидается около минус 10 градусов, 23 января — около минус 15 градусов, а начиная с 24 января возможно дальнейшее понижение до минус 20 градусов. В дневное время суток температура будет немного выше — примерно на 5 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, период сильных морозов может затянуться до 27 января, после чего ожидается повышение температуры до минус 10 градусов, при этом не исключены повторные периоды похолодания.

