Стало известно, когда в «наливайках» Калининградской области запретят алкоголь

С марта 2026 года под Калининградом алкоголь будут продавать с ограничениями

Начиная с весны 2026 года, в Калининградской области начнут действовать новые правила торговли алкоголем в так называемых «наливайках». Региональный парламент одобрил инициативу, которая запретит реализацию спиртных напитков в ночное время, сообщает «Бриф24» .

Согласно принятому документу, покупать алкоголь в подобных точках, расположенных в жилых зданиях и прилегающих территориях, будет невозможно с 21:00 до 11:00 следующего дня. До этого торговля велась без ограничений даже после 21:00.

Глава региона Алексей Беспрозванных через социальные сети сообщил, что решение принято из-за многочисленных обращений граждан. Люди регулярно сталкивались с шумом и агрессивным поведением клиентов таких заведений.

Региональный парламент одобрил законопроект об ограничении работы так называемых «наливаек» в жилой застройке. Документ был принят по инициативе местных властей.

