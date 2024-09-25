Стало известно, когда в Москву придут долгожданные дожди

Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что в столичный регион в ближайшее время придут теплые воздушные массы и температура воздуха вскоре поднимется выше 20 градусов, сообщает «Вечерняя Москва».

При этом специалисты предупредили, что с начала осени в Москве практически не было дождей, что создает риск возникновения пожаров. Однако эта ситуация изменится в конце рабочей недели.

Согласно прогнозу, в среду и четверг, 25–26 сентября, в Москве ожидается преимущественно сухая погода с температурой до 25 градусов тепла. Но уже в пятницу и субботу, 27–28 сентября, в столице ожидаются облачность и небольшие дожди.

По словам синоптика Александра Ильина, к выходным в Москве похолодает и температура может опуститься до плюс 10-15 градусов.