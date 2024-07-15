Стало известно, когда в Москве могут окончательно установиться субтропики

Согласно прогнозам ряда исследователей, климат в Москве в ближайшие десятилетия будет становиться все более жарким и влажным, приближаясь к субтропическому. Ученый Александр Хаванов объяснил, что уже к 2080 году столица России может быть сопоставима по климатическим параметрам с Краснодарским краем, пишет «Вечерняя Москва».

Данные выводы основаны на исследовании, проведенном экологом Мэтью Фицпатриком. По его карте климатических изменений, через 60 лет Краснодар может превратиться в аналог иранского региона с температурами до +38 градусов по Цельсию. В целом наиболее значительные трансформации затронут центральные территории страны.

«Мы уже видим, что есть предпосылки к тому, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, жара становится с каждым годом интенсивнее, продолжительнее», — отметил Хаванов.

По прогнозам специалистов, жителям Мурманска к 2080 году придется адаптироваться к климату, сопоставимому с нынешним в Санкт-Петербурге. Эксперты подчеркивают, что подобные масштабные изменения окажут серьезное влияние на миграционные процессы и природные явления по всему миру.

Многие ученые сходятся во мнении, что москвичам предстоит привыкать к более жаркому и влажному климату, схожему с субтропиками. При этом спасаться от него будет практически негде, учитывая удаленность столицы от морских побережий.