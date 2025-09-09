Стало известно, когда в Московском регионе закончится бабье лето

Ожидается, что бабье лето в Подмосковье и столице продлится до 17–18 сентября, когда прогнозируются небольшие дожди, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вообще считается, что бабье лето в среднем наступает у нас 14 сентября, потому что, по старому стилю, это было начало осени. <…> И (бабье лето — ред.) длится до 22 сентября, потому что 22 сентября — это у нас день осеннего равноденствия. В этих числах в среднюю широту приходила такая теплая погода, когда ночи были теплые, когда теплый южный ветер дул и температура была довольно комфортной», — сказала Позднякова.

Это не означало, что воздух прогревался до 30 градусов, но температура была выше нормы, положенной для этих чисел сентября, добавила она.

«У нас сейчас тоже температура чуть выше климатической нормы, но ночи довольно холодные, утренники — с низкой температурой воздуха. Дневной прогрев у нас происходит не за счет того, что господствует теплый южный воздух, а за счет того, что много солнца и воздух прогревается», — рассказала специалист.

Она добавила, что синоптическая ситуация в выходные дни будет развиваться таким образом, что антициклон развернется другой стороной и в него вольется ядро от южного антициклона.

«Поэтому воздушная масса будет с другими, более высокими термическими характеристиками. Уже тогда можно будет считать, что к нам придет пора погоды, которая раньше называлась бабьим летом», — пояснила синоптик.

Она уточнила, что ночи станут чуть теплее, дневная температура, предположительно, будет в пределах 22–23 градусов, но ощущение воздуха будет другое.

«У нас будет господствовать южный ветер, и поэтому воздушная масса будет другая. Дождь, пускай небольшой, будет где-то числа 17–18. То есть первая половина сентября у нас закончится теплой и сухой погодой, что крайне редко случается в наших широтах», — резюмировала эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.