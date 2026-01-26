Стало известно, когда суровые морозы уйдут из Приморья

Предстоящая ночь в Приморье будет такой же холодной, как и предыдущая. Однако метеорологи прогнозируют потепление, сообщает vostokmedia.com .

В минувшие выходные в регионе прошел небольшой снег. Сильные морозы, достигавшие -34 градусов, не покидали некоторые районы, а в отдельных местах в воскресную ночь температура опустилась почти до -40 градусов.

26 января не предвещает существенных изменений в погоде. Но уже 27 января столбики термометров покажут до -33 градусов в горных районах и до -12 градусов на побережье. К середине дня ожидается небольшое улучшение погодных условий: на юге ожидается до -7 градусов, а на севере — до -15 градусов.

Во Владивостоке температурный режим не претерпит изменений: -18 градусов ночью и -11 градусов днем. Ожидается небольшое смягчение морозов в городе 27 января.

