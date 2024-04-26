Стало известно, когда судебным приставам хотят разрешить применять боевое оружие

В России хотят законодательно разрешить судебным приставам использовать физическую силу, огнестрельное оружие и другие спецсредства против должников. Власти объяснили, в каких именно ситуациях приставы смогут использовать указанные меры, сообщает «Царьград» .

В пояснительной записке говорится, что проект предусматривает разрешение на применение сотрудником боевого оружия при задержании лица, застигнутого при совершении деяния, если оно содержит тяжкое или особо тяжкое преступление против жизни, здоровья или собственности.

Кроме того, если закон вступит в силу, то приставы смогут использовать оружие против нарушителей, которые пытаются скрыться. Применение оружия сочтут законным, если «иными средствами задержать это лицо должника не представляется возможным».

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.