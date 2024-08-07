Стало известно, когда откроют новый скейт-парк в Московском районе Петербурга
Новый скейт-парк в Московском районе Петербурга откроют в августе
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В Московском районе Санкт-Петербурга построили новый скейт-парк. Горожане смогут посетить его уже в августе 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник».
Общественное пространство создали под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Проект был разработан в рамках программы «Твой бюджет: Благоустройство. Формирование комфортной городской среды».
На площадке предусмотрят твердое покрытие и специальные рейлы, за счет чего катание станет разнообразным и в меру экстремальным.
Кроме того, территория будет оснащена местами для отдыха, навесами и небольшими архитектурными решениями, которые создадут комфорт для скейтеров и остальных горожан.