Стало известно, когда откроют новый скейт-парк в Московском районе Петербурга

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Новый скейт-парк в Московском районе Петербурга откроют в августе

В Московском районе Санкт-Петербурга построили новый скейт-парк. Горожане смогут посетить его уже в августе 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник».

Общественное пространство создали под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Проект был разработан в рамках программы «Твой бюджет: Благоустройство. Формирование комфортной городской среды».

На площадке предусмотрят твердое покрытие и специальные рейлы, за счет чего катание станет разнообразным и в меру экстремальным.

Кроме того, территория будет оснащена местами для отдыха, навесами и небольшими архитектурными решениями, которые создадут комфорт для скейтеров и остальных горожан.