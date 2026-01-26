Стало известно, когда новогоднюю елку уберут с Дворцовой площади Петербурга

Представитель компании «Норд дизайн», отвечавшей за новогоднее оформление двух районов Петербурга — Центрального и Кронштадтского, рассказал, что 27 января планируется начать демонтаж ели, украшавшей Дворцовую площадь, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Жителям и гостям Северной столицы, не успевшим сделать памятные фото у елки, следует поспешить. Изначально планировалось убрать все праздничные декорации к 22 января. Однако новогодняя красавица на Дворцовой площади все еще стоит.

Приступить к разбору конструкции планировали в понедельник утром, и к месту уже была подтянута спецтехника и установлены ограждения.

«Но сегодня на Дворцовой спецмероприятие. Мы уже привезли туда ограждение, бытовку, но работы свернули. Нам пришлось уехать, поэтому завтра будем пробовать. Но я не могу вам сказать, это не только от нас зависит», — пояснил представитель компании «Норд дизайн».

По его словам, сначала с дерева будут сняты все украшения, а затем работы будут осуществляться поэтапно. Предполагается, что из ели могут быть изготовлены сувениры, однако представитель компании рекомендовал обратиться за подтверждением этой информации в городской центр рекламы. Точно известно, что ель будет распилена.

«Мы елку разбираем, распиливаем. Ветки спиливаются, потом ствол на крупные куски распиливается и увозится. А вот что с этим будет происходить дальше, вот эта информация, она ГЦРПО», — уточнили в компании.

По словам сотрудника «Норд дизайна», при условии начала работ утром 27 января завершить демонтаж удастся в течение 3–4 дней.

Окончательная дата разбора елки не определена, несмотря на то, что все работы по демонтажу оборудования должны быть завершены до 10 февраля. Согласно данным с сайта госзакупок, общая сумма контракта на украшение и оформление центральных районов города составила 34 256 030 рублей.

В то же время Петербург готовится к празднованию годовщины снятия блокады Ленинграда. В городе установлены флаги и тематические инсталляции, остановки и станции метро украшены баннерами и плакатами в честь этой важной даты.

