Стало известно, когда наступит астрономическое лето в России

Календарное лето началось 1 июня, но вот астрономическое лето наступит только 20 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале .

Руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк рассказал о причинах этого явления. Он уточнил, что смена времен года происходит исключительно из-за наклона оси вращения Земли.

Астрономическое лето наступает в день летнего солнцестояния 20 июня. В этот день Земля, двигаясь по орбите, располагается таким образом, что Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу. Из-за этого на него падает гораздо большее количество солнечных лучей, чем на Южное. День становится максимально длинным, а ночь — короткой.

При этом Солнце в Москве занимает свое самое высокое над точкой Юга ровно в полдень. День длится порядка 17,5 часов, а ночь — менее 7 часов. После этого продолжительность дня пойдет на убыль, а ночь начнет прибавляться.