Стало известно, когда московский снегопад придет в Нижний Новгород

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что снегопад, который сегодня накрыл Москву, достигнет города 20 февраля, сообщает pravda-nn.ru .

По данным синоптиков, за день может выпасть 13 сантиметров снега.

На данный момент объем выпавших осадков уже превысил месячную норму на 153%, а за 18 февральских дней с городских дорог убрали 340 тысяч кубометров снега. С начала зимы ликвидировали 1,4 млн кубометров — это более чем втрое превышает показатель за весь предыдущий сезон. Работы коммунальных служб ведутся в режиме нон-стоп.

«Пока все усилия и ресурсы направляются на ликвидацию последствий снегопадов, администрация города в лице профильных департаментов, управления ГО ЧС, районных администраций приступила к работе по мерам противопаводкового реагирования на предстоящую весну», — отметил Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода добавил, что на следующей неделе в администрации города проведут комиссию по ЧС по данному вопросу.

