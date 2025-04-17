Стало известно, какую рассаду активнее всего покупают дачники этой весной

Продажи рассады в марте текущего года по сравнению с февралем выросли вдвое. При этом относительно аналогичного периода 2024 года саженцы стали покупать на 44% чаще, сообщили РИАМО в пресс-служба онлайн-платформы «Авито».

Согласно данным аналитиков, наиболее часто российские дачники покупают саженцы бархатцев, баклажанов и помидоров. Так, продажи бархатцев выросли в 6 раз, баклажанов — в 5 раз, а помидоров — в 4 раза. При этом наиболее значительные объемы продаж на платформе пришлись на клубнику — 22%, петунии — 11%, розы — 10%.

Уже не первый год клубника лидирует по доле продаж среди ягод. Также она в топе по росту продаж среди ягод. В марте продажи клубники выросли втрое по сравнению с февралем. Средняя стоимость саженцев составляет 250 рублей, но зависит от сорта.

Второе место с удвоением продаж занимает малина, саженцы которой стоят в среднем по 200 рублей. За отчетный месяц россияне стали покупать голубику на 34% чаще, в среднем ее покупали за 850 рублей.

Лидером продаж среди овощей в этом сезоне стал баклажан, продажи рассады которого выросли в 5 раз. Один саженец обходится дачникам в среднем в 50 рублей. В марте также в четыре раза повысились продажи помидоров и перцев — на 9%. На «Авито» можно купить саженцы этих культур самых разных сортов. При этом средняя цена рассады в марте составила 100 рублей.

Еще в марте по сравнению с предыдущими месяцами в 3,5 раза выросли продажи редиса. Этот корнеплод обычно продается в виде небольших саженцев, которые приобретаются комплектами. Средняя стоимость набора составляет 800 рублей. Помимо этого, в два раза чаще стали покупать саженцы капусты, а саженцы огурцов — на 88% чаще.

Бархатцы, обогнав пионы, стали лидерами по темпам роста продаж садовых цветов и рассады. В марте их покупали в 6 раз чаще. Средняя стоимость составляет 50 рублей. Маргаритки заняли второе место с увеличением продаж в 3 раза. Продажи клематисов повысились в 2,5 раза, их средняя стоимость составила 200 рублей. Саженцы петуний покупали в 2,5 раза, а ирисов — в 2 раза чаще.

Кроме того, за первый весенний месяц значительно вырос спрос на ароматические травы. Продажи лаванды увеличились в 2,5 раза, средняя стоимость саженцев - 200 рублей. Продажи мяты повысились на 95%, средняя цена — 350 рублей. Мелисса и розмарин показали рост продаж на 50% и 44% соответственно.