Стало известно, какую продукцию для повышения иммунитета производят в Москве

В течение 8 месяцев текущего года столичные производители выпустили свыше 130 т биологически активных добавок — на 27% больше показателей равного периода прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столичные промышленные предприятия производят различные товары для укрепления иммунной системы. Среди них — функциональные продукты питания, которые обогащены витаминами и полезными микроэлементами, медизделия, биологически активные добавки и витаминные комплексы.

«При поддержке города компании наращивают выпуск товаров. Например, с января по август 2024 года они изготовили более 130 т биологически активных добавок, что на 27% превышает показатели аналогичного периода 2023 года», — рассказал Гарбузов.

Начиная с 2014 года, в ОЭЗ «Технополис Москва» ведет работу компания «Академия-Т», производящая БАДы и спортивное питание. Предприятие выпустило за 10 лет 2,5 млн единиц продукции и впятеро расширила собственную продуктовую линейку.

Сейчас предприятие производит витаминно-минеральный комплекс, созданный с целью мягкого устранения дефицитных состояний организма. В состав входит самые известные микроэлементы и витамины — железо, цинк, витамины D и С. Также предприятие выпускает классический рыбий жир с L-карнитином и коэнзимом Q10. Благодаря активным компонентам контролируется воспаление и снижается тяжесть протекания простудных заболеваний и других патологий.

Компания «Хэлси фудс», которая является резидентом технопарка «Строгино», производит снеки при помощи запатентованной технологии дегидрации и запекания. Этот способ помогает сохранять полезные свойства продукции, что в итоге повышает иммунитет потребителей. Ассортимент предприятия включает свыше 25 видов снеков из мяса, сыра и овощей, во время приготовления которых не используют консерванты, красители, усилители вкусов, сахар, муку. Также в изделиях нет глютена. С начала 2024 года компания произвела 600 тыс. упаковок продукции превысив показатели равного периода прошлого года больше чем в 1,5 раза.

Предприятие Istok lab производит чаи и пищевые добавки, повышающие иммунитет. Ассортимент состоит из более чем 20 видов товаров — травяных сборов, концентратов из трав и растений. Компания выпускает продукцию из собранных вручную на Алтае и в Сибири натуральных ингредиентов. В текущем году производитель на 15% нарастил выпуск продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Каждый день компания выпускает более 10 тыс. единиц продукции.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в городе открывают до 150 технологичных компаний. Они выпускают различные товары, наращивают объемы выпуска и внедряют инновации.

В столице развивают производство и повышают инвестпривлекательность для российских промышленников. Городским производителям доступны свыше 20 системных видов поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также работают и антикризисные инструменты.