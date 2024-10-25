Стало известно, какое образовательное оборудование делают в «Технополисе Москва»

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают высокотехнологичное оборудование, которое предназначено для обучения в вузах, колледжах и школах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что в особой экономической зоне создали все условия для выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе и научно-образовательной.

«Резиденты столичной ОЭЗ создают продукты, которые способствуют формированию у школьников и студентов инженерного мышления, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям. Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы, позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, а также выпускать новую современную и востребованную на рынке продукцию», — отметил Гарбузов.

Компания «Некс-Т», которой принадлежит бренд NexTouch, один из наиболее крупных производителей интерактивного оборудования. Благодаря его оборудованию дети могут обзаводиться знаниями в игровой форме, а также создавать различные проекты и развивать навыки командной работы. За счет интерактивных занятий обучение становится более интересным и увлекательным — оно развивает креативное мышление, способствует усвоению сложных тем, улучшает восприятие новой информации и повышает мотивацию учащихся.

«С момента запуска производства в ОЭЗ „Технополис Москва“ мы выпустили свыше 100 тыс. интерактивных панелей для образовательных учреждений. Спрос на нашу продукцию постоянно растет, и в связи с этим компания модернизирует производственные мощности, открывает новые площадки и расширяет штат сотрудников», — сказал генеральный директор «Некс-Т» Владимир Крикушенко.

Он добавил, что благодаря широкой сети дистрибуции современные учебные заведения как в России, так и за ее пределами можно оснащать столичным оборудованием.

Компания «Научные развлечения» производит серию мультимедийных интерактивных продуктов. Они используются для детских садов, а также для учащиеся школ столицы и других регионов РФ.

У мультимедийного образовательного продукта «Школа профессора Дроздова» для младшеклассников и дошкольников нет аналогов. В него входит свыше 700 научных фактов. Данный проект направлен на развитие у детей интереса к обучению и науке посредством познавательных и увлекательных материалов.

«Наше предприятие уже получило 35 патентов на изобретения. В этом году мы выпустили новый программно-методический комплекс для логопедов и дефектологов под названием „Логотолк“, который является новым модулем популярной программы „Школа профессора Дроздова“. Продукт успешно прошёл апробацию в госпитальных школах „УчимЗнаем“ (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), где получил высокую оценку профильных экспертов и был рекомендован для внедрения в школы и детские сады», — пояснил генеральный директор «Научные развлечения» Олег Поваляев.

Он подчеркнул, что свыше 100 организаций образования по всей России уже используют мультимедийные продукты компании в рамках соцпрограммы поддержки активных педагогов-новаторов.

В образовательных вертикалях и предпрофессиональных классах московских школ используется интерактивное оборудование предприятия. Также «Научные назначения» являются индустриальным партнером столичных инженерных классов — представители проводя экскурсии на производственных площадках для учеников, где демонстрируют создание учебного оборудования и рассказывают о его важности.

Благодаря динамично развивающейся московской промышленности на рынке труда появляется спрос на специалистов инженерных профессий. Базовая кафедра «Московского государственного образовательного комплекса» располагается на площадке «Печатники».

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, профессиональные научно=технические кадры готовит МГОК. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» участвуют в процессе образования и проводят обучение для специалистов как своих предприятий, так и других производственных площадок Москвы.

«В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности — до 1240. Наибольший рост абитуриентов МГОК — свыше 550 — зафиксирован на специальностях „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“», — сказал Дегтев.