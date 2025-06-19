Стало известно, какое название мог носить город Кемерово

В 1960-е Кемерово могли назвать по-другому. Когда в область прислали нового руководителя Леонида Лубенникова, он выдвинул странную идею о переименовании населенного пункта, который мог стать Кузбасском, об этом рассказал доктор исторических наук, кемеровчанин Александр Коновалов, пишет Сiбдепо .

По словам Коновалова, Лубенников предложил новое название, особо не зная регион. Тогда он захотел переименовать город в Кузбасск, а область сделать Кузбасской. Историк считает, что Кузбасск — не самое странное название, которое могли бы выбрать для областной столицы.

«Город Кемерово мог иметь много всяких названий, Кузбасск еще не самый скверный вариант. На мой взгляд, хуже всего был бы Краснохимиченск», — рассказал Коновалов.

По словам историка, название Краснохимиченска для города, который в настоящее время называется Кемерово, рассматривали в конце 1920-х годов.