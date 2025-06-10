Стало известно, какое мороженое предпочитают россияне

Ко Дню мороженого аналитики ЮMoney совместно с IT-компанией «Эвотор» провели исследование потребительских предпочтений, чтобы узнать, какие виды мороженого наиболее популярны в России, сколько люди тратят на это лакомство, как изменилась стоимость мороженого в вафельном стаканчике за последний год. Выяснилось, что в мае 2025 года цена на пломбир в стаканчике на Чукотке была в три раза выше, чем в Республике Тыва.

Самые популярные вкусы мороженого среди россиян

Опрос, проведенный ЮMoney, показал, что шоколадное мороженое предпочитают 53% участников, а ванильное — 50%. Также востребованы фисташковый (33%), карамельный (30%) и клубничный (26%) вкусы. Среди прочих вариантов 12% респондентов отметили пломбир, крем-брюле и ванильный вафельный стаканчик с шоколадной крошкой.

Каждый третий участник опроса (30%) употребляет мороженое нечасто. 25% респондентов едят его несколько раз в неделю или несколько раз в месяц, 15% — раз в неделю, а 5% — ежедневно.

По данным аналитиков «Эвотора», наибольший объем продаж приходится на ванильное (23%) и шоколадное (16%) мороженое. Менее популярны мороженое с шоколадной крошкой (6%), крем-брюле (4%) и сливочное (3%), а также пломбир (2%), черничное (2%), фисташковое (2%), клубничное (2%), малиновое (1%) и с вареной сгущенкой (1%).

Аналитики обратили внимание на то, что из-за прохладной погоды в мае продажи вафельных стаканчиков снизились на 5% по сравнению с предыдущим годом. При этом средний вес стаканчика практически не изменился и составил 79 граммов.

Где в России мороженое в стаканчике стоит дороже всего

По информации «Эвотора», средняя цена мороженого в вафельном стаканчике в мае 2025 года составила 65 рублей, что на 19% выше, чем в 2024 году. В Москве стаканчик обойдется в 106 рублей (+20%), а в Санкт-Петербурге — в 87 рублей (+5%).

Самые высокие цены на мороженое зафиксированы на Чукотке (125 рублей, +11%), в Магаданской области (117 рублей, +25%) и на Камчатке (111 рублей, +19%).

В Хабаровском крае средняя стоимость мороженого в стаканчике составляет 84 рубля (+23%), в Крыму — 76 рублей (+14%), в Калининградской области — 74 рубля (+25%), а в Краснодарском крае — 66 рублей (+20%). В Свердловской и Красноярской областях средняя цена равна 60 рублям (+22% и +17% соответственно), а в Нижегородской области — 54 рубля (+13%).

Самые низкие цены на стаканчики отмечены в Оренбургской области (44 рубля, +20%), в Саратовской области (43 рубля, +14%) и в Республике Тыва (40 рублей, +26%).

Какие суммы россияне тратят на мороженое

Более трети опрошенных (35%) тратят на мороженое до 200 рублей в месяц, чуть меньше трети (30%) — от 200 до 500 рублей. 19% респондентов отдают от 500 до 1000 рублей, а 6% — более 1000 рублей ежемесячно. 10% участников тратят до 150 рублей или до 3000 рублей в месяц.

Основными причинами покупки мороженого являются желание охладиться в жару (48%) и любовь к сладкому (45%). Для 27% это привычка с детства, а 20% стремятся пробовать новые вкусы. 6% респондентов отметили, что любят сочетать мороженое с кофе.

Более половины опрошенных (54%) покупают мороженое в ближайшем магазине. 25% приобретают десерт в супермаркетах, а 10% — заказывают онлайн. Реже всего мороженое покупают у уличных продавцов (5%), в автоматах на работе (4%), а также в кафе и ресторанах (3%).