Стало известно, каким специалистам важно иметь навыки работы с ИИ в 2025 году

С января по сентябрь текущего года наиболее часто вакансии с требованием знания нейросетей размещали работодатели из сферы маркетинга, рекламы и PR. На втором месте — информационные технологии. И замыкают тройку лидеров — розничная и оптовая торговля, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

По данным исследования, чаще всего компании ждут базового знания искусственного интеллекта (ИИ) от SMM-специалистов, администраторов и контент-менеджеров.

«Работодатели продолжают увеличивать фокус на специалистах с навыками использования нейросетей. За январь–сентябрь 2025 года количество вакансий с упоминанием навыков ИИ в России выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит понимать, что ИИ — это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека», — сказал директор HR-Tech онлайн-платформы Дмитрий Королев.

Работодатели все чаще ждут навыков работы с ИИ от SMM-специалистов. Они применяют нейросети для создания и адаптации контента, генерации текстов и изображений, анализа отзывов аудитории и планирования публикаций. В текущем периоде работодатели предлагали SMM-специалистам с опытом в ИИ в среднем 61 069 рублей в месяц. Окончательный доход может варьироваться в зависимости от объема задач и установленных KPI.

В тройку наиболее востребованных специалистов с навыками работы с нейросетями входят также администраторы и контент-менеджеры. Администраторы используют ИИ для автоматизации обработки писем и заявок, сортировки данных, управления расписанием и поддержки внутренних процессов. Работодатели предлагают в среднем 52 873 рубля в месяц для этой позиции.

Контент-менеджеры поручают нейросетям создание и корректировку текстов, а также анализ эффективности контента. Специалистам на этой должности предлагают в среднем 48 871 рубль в месяц.

