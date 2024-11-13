Стало известно, каким будет реестр недобросовестных работодателей

В 2025 году в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» Роструд начнет формировать общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

Реестр будет формироваться на основании установленных государственными инспекциями труда фактов подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками, зафиксированных в постановлении по делу об административном правонарушении.

Срок нахождения в реестре работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, составит один год с момента последнего установления. По истечении указанного срока, а также при отмене соответствующего постановления работодатели будут исключаться из реестра автоматически.

Создание такого реестра направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Это позволит соискателям заранее оценить добросовестность нанимателя и принять взвешенное решение о будущем трудоустройстве.