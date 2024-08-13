Стало известно, каких роботов производит «Технополис Москва»

Компании, располагающиеся на территории ОЭЗ «Технополис Москва» производят исследовательских, медицинских, бытовых роботов и роботов, отвечающих за безопасность. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о нескольких московских предприятиях, которые занимаются производством роботизированных систем различного назначения.

Так предприятие «Моторика» занимается разработками в области кибермедицины. На предприятии создали систему управления робопротезами на основе ИИ. Эта технология поможет людям с протезами рук двигать пальцами независимо друг от друга и получать естественные ощущения от прикосновения к предметам. Компания планирует превратить киберпротез в смарт-гаджет для дистанционной коррекции реабилитации.

Компания-резидент «Альтер» создает роботизированные устройства и комплексы дронов для МЧС.

Одна из перспективных разработок, которую готовят к испытаниям — дроны для обеспечения постоянного освещения над рабочей зоной. Такие роботы будут полезны для спасателей и пожарных во время работ в ночное время на разборах завалов, при поиске пострадавших или во время работы в труднодоступных местах.

Дроны легкие и компактные. Одно устройство способно осветить территорию площадью до 500 кв. м.

«Компания „Альтер“ начала свою работу в ОЭЗ „Технополис Москва“ в 2022 году. Локализация производства составляет около 90%, при этом сырьевая база — металл, оптические элементы, электронные компоненты, инструменты полностью отечественная. Сегодня государство создает все условия для развития и вывода на рынок отечественных технологий и инноваций, ускорения процесса импортозамещения. Огромную поддержку высокотехнологичному производству оказывает статус резидента особой экономической зоны, который освобождает предприятие от имущественного, транспортного и земельного налогов, а при открытии свободной таможенной зоны — таможенных платежей. Также ставка налога на прибыль для резидентов снижена с 20 до 2%», — уверен генеральный директор «Альтер» Дмитрий Островский.

Он отметил, что такие условия помогут предприятию в короткие сроки выйти на максимальную загрузку производства.

Другой проект компании «Альтер», управляемый вездеход для поиска пострадавших и обследования завалов, находится на опытно-конструкторских испытаниях. Минимальные габариты и высокая грузоподъемность устройства позволяют использовать его в труднопроходимых, труднодоступных местах и на территориях с химическим или радиационным загрязнением.

Предприятие СКТБ ПР выпускает 20 моделей роботов разного класса и назначения. Они способны дистанционно работать в опасных условиях. Например, компактный робот-пожарный для работы на АЭС.

Еще одна уникальная разработка — роботизированный комплекс «МУЛ» для использования на стойобъектах, в фермерстве и для транспортировки раненых. Устройство представляет собой самоходную тележку с дистанционным управлением.

Также компания разработала уникального робота-амфибию для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, включая атомные станции и шахты.

Компания создает продукцию на основе собственных системы управления, ПО, чертежей и моделей.

Компания «САГА Технологии» производит учебных роботов-манипуляторов. Устройства создали для знакомства с робототехникой школьников и студентов. В комплекте с машиной поставляются пневматические присоски, насадки для фломастера или карандаша, а также приспособления для 3D-печати и лазерной гравировки. Робота поставляют в образовательные учреждения — школы, колледжи и институты.

Предприятие Engy разработало и выпустило высокоскоростной робот-постамат. Он может стать заменой пункта выдачи заказов и традиционных постаматов. Благодаря автономному режиму работы машина способна работать круглосуточно без участия человека. Система принимает и выдает посылки и интернет-заказы. Ее можно использовать в сфере складской логистики или в пунктах выдачи.

Постамат спроектировали по модульному принципу со стеллажной системой хранения до 300 посылок.