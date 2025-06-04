Стало известно, какие существуют риски целевого обучения в России
Фото - © Сдача ЕГЭ по русскому языку в Ступино/Медиасток.рф
Профессор института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала о рисках целевого обучения для вчерашних школьников.
Как отметила эксперт, целевое обучение представляет собой очень серьезный механизм, вовлекающий работодателей в подготовку кадров. Но для абитуриентов такой формат обучения может оказаться сложным, так как они могут не освоить всю образовательную программу.
«Одно из серьезных препятствий — это отчисление. Вузы при академических задолженностях не могут закрывать глаза на это. Поэтому если студента отчисляют, то он должен вернуть средства за обучение. В проигрыше оказываются и будущие работодатели», — отметила профессор в эфире радио Sputnik.
Более того, существует риск неопределенности ситуации на рынке труда, когда студенты заканчивают обучение, из-за чего многие отказываются от отработки после получения диплома. Взаимоотношения выпускников и работодателей также находятся в зоне риска.
Часто возвращенные деньги даже с учетом кратности ущерба не могут компенсировать время для подготовки специалиста. ВУЗ в случае отказа от отработки не виноват, так как программа реализована с его стороны и кадр подготовлен.