Стало известно, какие существуют риски целевого обучения в России

Как отметила эксперт, целевое обучение представляет собой очень серьезный механизм, вовлекающий работодателей в подготовку кадров. Но для абитуриентов такой формат обучения может оказаться сложным, так как они могут не освоить всю образовательную программу.

«Одно из серьезных препятствий — это отчисление. Вузы при академических задолженностях не могут закрывать глаза на это. Поэтому если студента отчисляют, то он должен вернуть средства за обучение. В проигрыше оказываются и будущие работодатели», — отметила профессор в эфире радио Sputnik.

Более того, существует риск неопределенности ситуации на рынке труда, когда студенты заканчивают обучение, из-за чего многие отказываются от отработки после получения диплома. Взаимоотношения выпускников и работодателей также находятся в зоне риска.

Часто возвращенные деньги даже с учетом кратности ущерба не могут компенсировать время для подготовки специалиста. ВУЗ в случае отказа от отработки не виноват, так как программа реализована с его стороны и кадр подготовлен.