Стало известно, какие регионы России будут подвержены природным аномалиям

сегодня в 14:09

Эколог Роман Пукалов поделился прогнозом относительно возможных лесных пожаров в 2024 году. Он отметил, что особенно важно ожидать проблемы в российских регионах, которые уже столкнулись с наводнениями, так как летом там возможны сильные лесные пожары, сообщает Общественная Служба Новостей .

К таким регионам эколог отнес южные части Урала, Сибири и Дальнего Востока. Пукалов также выразил беспокойство по поводу Якутии, где ежегодно происходят масштабные лесные пожары.

Эколог уверен, что другие регионы, в том числе Центральная Россия, будут в относительной безопасности благодаря высокому уровню готовности специальных служб.

Он подчеркнул, что прогнозируемый масштаб пожаров станет непосредственно зависеть от погодных условий.

Например, регулярные летние дожди могут значительно смягчить ситуацию и предотвратить серьезные экологические последствия, отметил Пукалов.