Стало известно, какие профессии находятся под угрозой замены роботами

Устаревание рабочих профессий — привычный процесс, вызванный технологическим прогрессом и изменениями в обществе. Директор компании «Грузовая механика» Дмитрий Васильев рассказал о том, что в 2025 году наибольшие риски для существования грозят специальностям, связанным с физическим трудом. По его мнению, причиной этому служат глобализация, цифровизация, изменение экономических условий и автоматизация, сообщает Газета.ru .

На складах, например, растет потребность в скорости и качестве обслуживания из-за увеличивающихся объемов грузоперевозок и электронной коммерции. Это подталкивает компании к внедрению роботизированных систем и технологий для выполнения рутинных задач. Васильев отметил, что грузчики, кладовщики и сортировщики вскоре станут менее актуальными, так как новые технологии позволяют сократить затраты и увеличить производительность без необходимости в большом штате.

Под угрозой находятся кассиры и продавцы, так как автоматизация вытесняет их с рынка труда. Перспективы не радужны и для водителей: скоро вместо них будут работать беспилотные машины, что может снизить количество дорожных инцидентов за счет устранения человеческого фактора.

Тем не менее Васильев подчеркнул, что это не только угроза, но и шанс. Освобождение от рутинных задач даст работникам возможность сосредоточиться на более творческих профессиях, а те, кто останется без работы, смогут пройти переподготовку и повысить свои навыки.

«В результате они не только приобретут более „престижную“ и высокооплачиваемую профессию, но получат моральное удовлетворение от того, что стали неотъемлемой частью будущего», — заключил эксперт.