Стало известно, какие породы собак меньше всего линяют

Многие не решаются завести собаку из-за обилия шерсти во время линьки, которая требует постоянной уборки и вычесывания. Однако существуют породы, которые практически не оставляют шерсти дома, сообщает Общественная Служба Новостей .

Стоит отметить, что полностью не линяют только голые породы, такие как китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли и перуанская орхидея инков. Но за такими питомцами нужен особый уход: защита кожи от солнца, увлажнение, правильное питание и даже гардероб для разных сезонов.

Если же хочется собаку с шерстью, но без линьки, вот подходящие варианты:

Шнауцер — обладает жесткой густой шерстью, требующей тримминга дважды в год. Ежедневный уход включает расчесывание бороды и усов, а также чистку специальной рукавицей. Купают их 2–6 раз в год.

Пудель — его кудрявая или шнуровая шерсть почти не выпадает, но нуждается в регулярной стрижке и вычесывании 2–3 раза в неделю. Купание — раз в месяц с профессиональными средствами.

Брюссельский грифон — имеет жесткую шерсть, которую триммингуют дважды в год. Гигиеническую стрижку проводят ежемесячно, а расчесывают щеткой из натуральной щетины.

Йоркширский терьер — их шерсть, похожая на человеческий волос, почти не выпадает, но требует ежедневного расчесывания и стрижки раз в 4–6 недель. Купают по мере загрязнения с использованием специальных средств.

Итальянская левретка — короткошерстная, почти не линяет и не пахнет. Достаточно вычесывать мягкой щеткой и купать щадящим шампунем.

Басенджи — очень чистоплотны, ухаживают за собой как кошки. Их короткую шерсть вычесывают раз в неделю, а в сезон линьки — чаще. Купают редко.

Ирландский пшеничный терьер — обладает мягкой волнистой шерстью без подшерстка. Расчесывают массажной щеткой, стригут 3–4 раза в год.

Померанский шпиц — при регулярном вычесывании (2–3 раза в неделю) шерсть не доставляет хлопот. В линьку уход учащают. Купают раз в месяц.

Ирландский водяной спаниель — почти не линяет, но его кудрявая шерсть склонна к спутыванию. Расчесывают минимум дважды в неделю, особое внимание уделяя проблемным зонам.

Бедлингтон-терьер — его завитая шерсть требует еженедельного расчесывания и груминга каждые 4–6 недель. Купают 1–2 раза в месяц с последующей укладкой.

Эти породы помогут сохранить дом в чистоте, не отказываясь от радости общения с собакой.