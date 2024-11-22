Стало известно, какие породы собак и кошек чаще выбирают свердловчане

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Жители Свердловской области забирают беспородных кошек в 9 из 10 случаев

Жители Свердловской области чаще выбирают кошек, а не собак. Специалисты платформы «Авито» поделились информацией о самых популярных породах, сообщает «ФедералПресс» .

«Беспородных кошек на платформе жители Свердловской области забирают в 9 из 10 случаев», — отметили в сервисе.

Среди породистых кошек наибольшим интересом пользуются ориентальные кошки, мейн-куны, канадские сфинксы и сибирские кошки.

По сравнению с предыдущим годом, предпочтения жителей Свердловской области изменились. В прошлом году больше всего выбирали невских маскарадных, бенгальских, шотландских и бурманских кошек.

Среди пород собак самые востребованными оказались: лабрадор, аляскинский маламут, самоедская лайка и йоркширский терьер.

Осенью 2023 года основными лидерами по популярности среди собак стали немецкая овчарка, самоедская лайка, той-терьер, такса и чихуахуа.