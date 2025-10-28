Стало известно, какие новые технологии есть для заботы о пенсионерах Подмосковья

День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. В пресс-службе Мингосуправления Московской области рассказали, какие современные технологии работают для заботы о старшем поколении.

На портале госуслуг Подмосковья жители серебряного возраста могут оформить компенсацию за ЖКУ и домашний телефон без лишних хлопот, подарочный набор юбилярам онлайн, бесплатную санаторно-курортную путевку без походов в ведомство, социальную карту и ежемесячную доплату к пенсии, а также другие необходимые госуслуги без очередей.

Голосовые помощники, как заботливые внуки, готовы прийти на помощь одним звонком. Например, робот Светлана по номеру 122 доб. 1 запишет на прием к врачу, вакцинацию и диспансеризацию, напомнит о предстоящем визите, вызовет врача на дом и подскажет, когда нужно продлить рецепт на лекарства. Робот Женя по номеру 122 доб. 4 поможет решить вопросы ЖКХ: проконсультирует по плановым и аварийным отключениям и срокам их устранения, отправит заявку в диспетчерскую службу, расскажет о работе УК, счетчиках и платежках. Робот Галина по номеру 122 доб. 3 запишет или отменит запись на прием в МФЦ, сообщит о режиме работы офисов, расскажет о статусе готовности документов и проконсультирует по популярным услугам МФЦ.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» — персональный эксперт по киберугрозам, который расскажет, как создать надежный пароль и защитить мобильные устройства от взлома, распознать мошенников и безопасно совершать онлайн-покупки, а также определить фишинговое письмо или сообщение и уберечь аккаунт в соцсетях от кражи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.