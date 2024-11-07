Стало известно, какие направления выбирают иностранцы в нижегородских вузах

Иностранцы по-прежнему проявляют интерес к образованию в РФ. В этом заинтересованы и сами университеты: глава государства Владимир Путин поручил увеличить число иностранных студентов в вузах до 500 тыс. к 2030 году. Стало известно, сколько студентов приехали учиться в нижегородские высшие учебные заведения и какие направления обучения наиболее популярны у них, сообщает pravda-nn.ru .

В 2024 году в университет Лобачевского поступило более 700 иностранных студентов из 75 стран мира. Самыми востребованными направлениями у заграничных абитуриентов стали «Лечебное дело», «Информационные технологии», «Международные отношения», «Биология», «Психология» и «Юриспруденция». Сейчас в ННГУ им. Лобачевского обучаются свыше 2200 иностранных студентов из 92 стран мира.

В Мининский педагогический университет в этом учебном году зачислили приблизительно 200 студентов из-за границы. Абитуриенты приехали из 18 различных стран, преимущественно из Азии. Самыми популярными направлениями обучения среди иностранных студентов стали «Педагогическое образование» (специализация — «Русский язык как иностранный»), «Профессиональное обучение» (специализация — «Экономика и управление») и магистерская программа «Психолого-педагогическое образование» (специализация — «Кризисная психология детей и взрослых»).

В Нижегородскую «Вышку» были зачислены 138 международных студентов, что составляет чуть более 10% от общего числа принятых. Наибольшей популярностью в НИУ ВШЭ пользуются магистерские программы, полностью проводимые на английском языке. Среди них выделяются «Управление развитием компании» и «Прикладная лингвистика и текстовая аналитика». На бакалавриате иностранные студенты чаще всего выбирают экономику и менеджмент на программе «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике», а также программную инженерию в рамках программы «Компьютерные науки и технологии».

В Нижегородский политехнический университет в этом году поступили 282 иностранных студента. Наибольшим интересом у иностранцев пользуются направления «Информационные системы и технологии», куда зачислились 92 человека, и «Менеджмент» — его выбрали 78 студентов. Также популярны в НГТУ им. Алексеева программы «Реклама и связи с общественностью», «Технология транспортных процессов» и «Нефтегазовое дело».

В Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки были зачислены 59 иностранных студентов, что составляет 29,4% от общего числа поступивших. Среди иностранных учащихся наиболее востребованными являются специальности, такие как «Музыкальная педагогика», «Игра на музыкальных инструментах» и «Вокальное искусство».