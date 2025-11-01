Стало известно, какие мужчины чаще всего изменяют своим партнершам

Неверность в отношениях может проявиться у представителей сильного пола с совершенно разными характерами, причем порой измена становится неожиданностью даже для самих мужчин. Тем не менее специалисты выделяют категории, представители которых рискуют изменить с большей вероятностью. В разговоре с РИАМО семейный психолог и автор книги «Какая такая любовь, у нас же дети!» Яна Катаева перечислила признаки мужчин, которые изменяют чаще других.

По мнению эксперта, в зону риска попадают представители сильного пола, обладающие повышенным сексуальным темпераментом в сочетании с недостаточным умением контролировать свои порывы. Речь идет о вспыльчивых, несдержанных личностях, склонных действовать под влиянием момента.

При этом отмечается, что если мужчина действительно обладает сильным влечением, но при этом умеет управлять своими эмоциями и не поддается спонтанным решениям, вероятность сохранения им верности значительно возрастает.

Почему появляются любовницы?

Некоторые представители сильного пола не способны выстраивать по-настоящему глубокие отношения с партнершей. Им сложно справляться с непростыми эмоциями, которые неизбежно возникают между двумя людьми. Появление любовницы становится для них способом уйти от конфликтов и напряженности в основных отношениях. Подобные мужчины годами могут существовать в любовном треугольнике, а если любовница в итоге займет место жены, история повторится — появится новая женщина на стороне, поскольку навык решения проблем в паре так и остается неразвитым.

Отдельную категорию составляют те, кто с детства наблюдал измены в своей семье или столкнулся с подобной моделью поведения на работе. Человек неосознанно впитывает правила и ценности своего окружения, которое определяет его взгляды на допустимое и недопустимое поведение.

Какие бывают причины измен?

Представителям сильного пола, столкнувшимся с кризисом среднего возраста, внебрачные связи могут показаться выходом из сложившейся ситуации. В этот период мужчины часто испытывают неудовлетворенность собственными достижениями и семейным укладом. Появление другой женщины воспринимается ими как шанс начать все с чистого листа и проявить те стороны личности, которым не находилось места в привычном существовании.

Нередко такое поведение напоминает подростковый протест, который так и не случился вовремя. Больше всего это характерно для тех, кто в юности был послушным ребенком и не доставлял хлопот родителям.

Кроме того, измены становятся способом компенсировать упущенные возможности в интимной сфере, поскольку мужчина осознает неизбежное приближение возрастных ограничений. В основе всего этого лежит боязнь увядания и конца жизни — тема настолько пугающая, что мужчины предпочитают ее не касаться.

О комплексе Мадонны-Блудницы

Носители синдрома разделения женщин на «святых» и «грешниц» также часто изменяют своим партнершам. Такие представители сильного пола склонны к многочисленным мимолетным романам вместо одних серьезных отношений. В их сознании женский образ раскалывается надвое. С одной стороны — непорочная, благородная, преданная спутница жизни, достойная стать супругой и матерью их детей, но при этом не пробуждающая физического влечения. С другой — развратная искусительница, свободная от условностей, которая разжигает страсть и плотское желание.

Эти два противоположных образа не могут соединиться в представлении о единственной партнерше. Классическая иллюстрация — цитата из кинокартины «Анализируй это», где герой произносит известную фразу о том, что определенные интимные практики невозможны с супругой, ведь теми же устами она целует их общих детей.

Обладатель подобного психологического комплекса испытывает уважение и нежные чувства к одной избраннице, тогда как физическое притяжение направлено на других представительниц слабого пола. Женщина бессильна изменить подобную ситуацию. Решение возможно лишь при условии, что сам мужчина признает существование проблемы и обратится за профессиональной психологической помощью.

«Независимо от обстоятельств решение об измене принимает сам человек, и именно он несет за это полную ответственность. Не существует представительниц или представителей какого-либо пола, которым гарантированно не изменят. Речь идет о том, что каждый человек самостоятельно делает выбор — сохранять верность своему партнеру или нарушить ее», — отметила психолог.

