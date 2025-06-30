Стало известно, какие какие комплексы мешают россиянкам отдыхать на пляже

Опрос от DDX Fitness показал, что более 50% россиянок стесняются носить бикини. Отдых у моря — это не только удовольствие, но и переживания по поводу пляжного гардероба. Для многих выбор купальника становится настоящим испытанием. Исследование сети фитнес-клубов DDX Fitness раскрывает, как женщины в России относятся к раздельному купальнику и что помогает им обрести уверенность, сообщает Life.ru .

Согласно результатам исследования, около 30% опрошенных признались, что хотя бы раз отказывались от пляжа из-за недовольства своей фигурой в купальнике. Из них 16% делали это не раз, а 14% — один-два раза. Остальные 70% заявили, что ходят на пляж, несмотря ни на что.

При этом 41% россиянок без проблем выбирают раздельный купальник — в основном это москвички, готовые демонстрировать свою красоту и уверенность. Еще 41% подбирают купальник в зависимости от настроения, а не от фигуры. Остальные предпочитают более закрытые модели из-за личных предпочтений, дискомфорта или особенностей телосложения.

Главный источник комплексов — живот: 62% женщин беспокоятся именно из-за него. Вот некоторые комментарии: «Живот появился после родов. С одной стороны грустно, а с другой — это тело создало целого человека», «Опять живот выпирает, надо взять себя в руки», «Самое обидное, когда живот опухает во время ПМС». Наиболее критично к изменениям фигуры относятся жительницы Поволжья и Петербурга. Бедра и ягодицы вызывают дискомфорт у 20% опрошенных, и лишь 16% полностью принимают свое тело — чаще это москвички.

Советы тренера, как подтянуть живот

Для подтянутой талии:

Проверьте рацион — возможно, кожа не успевает адаптироваться из-за быстрого похудения; Добавьте силовые упражнения на пресс (скручивания, планка, «велосипед», кардио на эллипсоиде); Следите за балансом жиров, особенно ненасыщенных, и витаминов для здоровья кожи.

Для уменьшения объема:

Скорректируйте питание, снизив калорийность и исключив трансжиры; Повысьте общую физическую активность; При проблемах с осанкой добавьте упражнения на пресс и растяжку спины.

«Лишний объем или дряблость в области живота у женщин могут быть вызваны разными причинами — от гормональных колебаний и неправильного питания до недостатка целевых тренировок или восстановления после родов. Для эффективного результата важно сочетать сбалансированное питание, силовые и кардиоупражнения, а также учитывать индивидуальные особенности, проконсультировавшись со специалистом»

Что помогает чувствовать себя увереннее

56% женщин занимаются спортом, а 21% просто надевают то, что им нравится, и не переживают. Для 45% главное — комфорт, вне зависимости от фасона. 35% обращают внимание на детали, 10% выбирают яркие открытые модели, а 11% — танкини или слитные купальники.

Уход за телом тоже важен: ровный загар добавляет уверенности 30% опрошенных. 31% снижает тревожность с помощью удобного купальника, а 9% находят поддержку в подругах, которые напоминают, что идеалы у всех разные, а лето — не время для самокритики.

Комплексы из-за живота, бёдер или страха не соответствовать стандартам по-прежнему волнуют многих россиянок. Однако тренд меняется: всё больше женщин выбирают комфорт и самопринятие вместо шаблонов.