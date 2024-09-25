Стало известно, какие инновации ввели столичные разработчики гражданских дронов

Производители гражданских беспилотников и дронов из Москвы разработали инновационные решения для складских помещений с искусственным интеллектом и полностью отечественные двигатели. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Министр уточнил, что одной из ключевых задач для промсектора Москвы является развитие беспилотного авиастроения. Для этого в 2023 году на базе индустриального парка «Руднево» был запущен Федеральный центр беспилотных авиасистем. Он стал опорным научно-произвосдвтенным центром отрасли, объединив порядка 50 ведущих производителей.

«Столичные промышленники активно расширяют ассортимент и представляют комплектующие и современные беспилотники и дроны гражданского назначения, применяемые в сельском хозяйстве, логистике, инвентаризации, транспортной автоматизации и других направлениях», — отметил Гарбузов.

Компания «АИР Магистраль» разработала электродвигатель, предназначенный для малых БПЛА, которые полностью изготавливают из российских материалов. На собственных мощностях предприятия производятся все детали. Для этого применяют контрольно-измерительные стенды, намоточные станки, современные высокопроизводительные металлообрабатывающие центры. Планируется производить до 3 тыс. экземпляров продукции ежемесячно. Также на заводе идет разработка и подготовка к запуску более мощных электродвигателей для больших беспилотных летательных аппаратов и электротранспорта.

«Наше предприятие регулярно создает новые устройства для транспорта, дорог, аэродромов. За 15 лет работы мы вывели на рынок свыше 100 видов товаров, которые придуманы и произведены в столице», — рассказал учредитель компании Алексей Кучмин.

Предприятие UVL Robotics при помощи беспилотных комплексов внедрило систему автоматизации инвентаризации на складских помещениях одной из наиболее крупных отечественных сетей розничных магазинов. Благодаря машинному зрению программа определяет коробки с товаром, пересчитывает их и автоматически производит инвентаризацию.

«Инновационный подход нашей компании в использовании умных беспилотников является передовым в области складской и транспортной автоматизации. Наши решения позволяют более чем в 5 раз повысить скорость проведения пересчета товарного запаса внутри складов, улучшить качество хранения и показать существенную экономию для наших клиентов», — пояснил генеральный директор компании Евгений Гранкин.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе развивают производства и повышают инвестпривлекательность. В Москве создали комфортные условия развития крупных, средних и малых предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открывают около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. На них увеличивают объемы производства, внедряют инновации и выпускают различные товары.