Стало известно, как жители Домодедово заботятся о природе

Переработка отходов продолжает набирать популярность в городском округе Домодедово, уменьшая объем мусора и снижая нагрузку на экосистему. Уже третий год в округе установлена лавочка, созданная из переработанных пластиковых пакетов. Эти пакеты собирали читатели газеты «Призыв», что положило начало экологической экскурсии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Достаточно интересная технология, которая используется не более 15 лет, называется полимер-песчаный композит. Эта лавка весит 150 кг и очень прочная, ее можно переработать снова», — сказала главный редактор «Призыва» и экоактивист Анна Буглаева.

Экскурсия по экоцентру показала, что каждый человек производит около 400 килограммов отходов в год, что суммарно в России составляет 70 миллионов тонн. В результате этих отходов образуются свалки, которые наносят вред экологии. Так, свалочный фильтрат, образующийся на полигонах, токсичен и может загрязнять почву и подземные воды.

Проблема переработки связана с линейным производством, где не учитывается судьба продукта после его использования. Однако новая циклическая модель экономики предполагает, что ещё на этапе проектирования производитель задумывается о переработке товара. Это позволяет вторсырью получать «вторую жизнь».

К примеру, из 800 крышечек можно создать не только пенниборд, но и часы или пуговицы. В экоцентре вторсырьё аккуратно разделяют по контейнерам с символами, указывающими, для какого материала они предназначены.

Сотрудники экоцентра отмечают, что каждый месяц неравнодушные жители приносят около 20 тонн вторсырья. Многие участники экскурсии подумали о необходимости сортировать отходы в своих домах.

«Мы, семья из пяти человек, можем собрать за месяц большое количество крышечек». Ее соседка, Александра Дугина, добавила: «Мы в семье перерабатываем, разделяем мусор», — подчеркнула член общественной палаты округа Виктория Костикова.

Таким образом, для сохранения природы важны привычки каждого человека, и начинать стоит с простых шагов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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